Лион - Монпелье 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
19 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монпелье, которое состоится 19 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Монпелье
Монпелье
|17
|вр
|Реми Риу
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|24
|пз
|Йоанн Лепенан
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|47
|пз
|Жеффиньо
|26
|нп
|Брэдли Баркола
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|6
|зщ
|Кристофер Жюльен
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|13
|пз
|Жорис Шотар
|12
|пз
|Жордан Ферри
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|10
|нп
|Вахби Хазри
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Лоран Блан
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 4
|22.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|23.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 2
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|13.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|15.09.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|27.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 2
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|04.03.2018
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1