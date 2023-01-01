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Лион - Монпелье 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
19 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Лион
Монпелье

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Монпелье, которое состоится 19 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Монпелье
Монпелье
17 Франция вр Реми Риу
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
2 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
24 Франция пз Йоанн Лепенан
8 Франция пз Корентин Толиссо
47 Бразилия пз Жеффиньо
26 Франция нп Брэдли Баркола
18 Франция нп Райан Шерки
10 Франция нп Александр Ляказетт
40 Франция вр Бенжамен Леком
77 Мали зщ Фалайе Сако
6 Франция зщ Кристофер Жюльен
4 Мали зщ Кики Куяте
3 Гвинея зщ Иссиага Силла
13 Франция пз Жорис Шотар
12 Франция пз Жордан Ферри
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
10 Тунис нп Вахби Хазри
8 Нигерия нп Акор Адамс
Главные тренеры
Франция Лоран Блан
Армения Мишель Дер Закарян
История личных встреч
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 4Монпелье
22.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Монпелье1 : 2Лион
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур Лион5 : 2Монпелье
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Монпелье0 : 1Лион
13.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Лион1 : 2Монпелье
15.09.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Монпелье2 : 1Лион
27.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Монпелье1 : 0Лион
17.03.2019 Франция - Лига 1 29-й тур Лион3 : 2Монпелье
22.12.2018 Франция - Лига 1 19-й тур Монпелье1 : 1Лион
04.03.2018 Франция - Лига 1 28-й тур Монпелье1 : 1Лион
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 1Лион
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Лион
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Лион
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 3 : 1Лион
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лион3 : 0
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Монпелье2 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 3Монпелье
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье2 : 3
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 3Монпелье
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монпелье1 : 1

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