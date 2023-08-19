Тулуза - ПСЖ 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
19 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ПСЖ, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
ПСЖ
Париж
|50
|вр
|Guillaume Restes
|3
|зщ
|Миккель Деслер
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|23
|зщ
|Мусса Диарра
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|24
|пз
|Christian Casseres Jr.
|5
|пз
|Денис Генро
|7
|нп
|Закария Абухляль
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|23
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Филипп Монтанье
|Луис Энрике
История личных встреч
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 3
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|10.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|20.08.2017
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|6 : 2
|19.02.2017
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|23.09.2016
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|27.01.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|01.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0