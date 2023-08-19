23:22 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 августа
Суббота 19 августа
Свернуть список

Тулуза - ПСЖ 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал (Тулуза, Франция), вместимость: 33100
19 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Тулуза
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - ПСЖ, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
ПСЖ
Париж
50 Франция вр Guillaume Restes
3 Дания зщ Миккель Деслер
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
23 Франция зщ Мусса Диарра
17 Чили зщ Габриэль Суасо
8 Швейцария пз Венсан Сьерро
24 Венесуэла пз Christian Casseres Jr.
5 Австралия пз Денис Генро
7 Марокко нп Закария Абухляль
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
23 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
7 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Франция Филипп Монтанье
Испания Луис Энрике
История личных встреч
04.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ2 : 1Тулуза
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Тулуза0 : 3ПСЖ
25.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ4 : 0Тулуза
31.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
24.11.2018 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ1 : 0Тулуза
10.02.2018 Франция - Лига 1 25-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
20.08.2017 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ6 : 2Тулуза
19.02.2017 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ0 : 0Тулуза
23.09.2016 Франция - Лига 1 7-й тур Тулуза2 : 0ПСЖ
27.01.2016 Франция - Кубок лиги 1/2 финала ПСЖ2 : 0Тулуза
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 1 : 2Тулуза
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тулуза2 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 2Тулуза
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Тулуза1 : 1
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 0Тулуза
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур ПСЖ0 : 0
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 3ПСЖ
01.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ1 : 2
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 3
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close