23:22 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 августа
Суббота 19 августа
Свернуть список

Шинник - Кубань 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Шинник
Кубань

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Кубань, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
Россия Александр Витальевич Григорян
История личных встреч
02.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Кубань2 : 0Шинник
02.11.2022 Фонбет Кубок России 1/16 финала Шинник0 : 0 4 : 5Кубань
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник1 : 0Кубань
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Шинник
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник1 : 2
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Шинник2 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 3 : 2Шинник
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Шинник
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Кубань0 : 0
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Кубань2 : 0
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 0Кубань
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Кубань
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Кубань1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close