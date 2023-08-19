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Сокол - Химки 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
СоколХимки

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - Химки, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
17.05.2017 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Сокол1 : 0Химки
21.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Химки0 : 0Сокол
01.09.2012 Кубок России 1/32 финала Сокол1 : 2Химки
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 0Сокол
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1Сокол
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Сокол1 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Сокол3 : 2
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 4 : 0Сокол
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Химки2 : 0
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 2Химки
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Химки
24.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Химки1 : 2
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 3 : 1Химки

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