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Волгарь - Енисей 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Волгарь
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Енисей, которое состоится 19 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Анвер Абдулхакович Конеев
Россия Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
05.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Енисей2 : 1Волгарь
14.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Волгарь2 : 0Енисей
06.03.2022 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Волгарь2 : 3Енисей
29.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Енисей2 : 2Волгарь
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Енисей1 : 4Волгарь
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Волгарь1 : 1Енисей
26.08.2020 Кубок России 1/64 финала Енисей2 : 1Волгарь
02.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Енисей2 : 1Волгарь
14.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Волгарь1 : 2Енисей
19.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Енисей1 : 0Волгарь
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Волгарь0 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Волгарь
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 2 : 1Волгарь
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Волгарь1 : 4
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 1Волгарь
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Енисей2 : 0
07.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 0Енисей
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0Енисей
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Енисей0 : 1
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 2Енисей

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