Волгарь - Енисей 19 Августа прямая трансляция
19 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Енисей, которое состоится 19 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Анвер Абдулхакович Конеев
|Эдуард Гейнрихович Штейнбрехер
История личных встреч
|05.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 1
|14.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|2 : 3
|29.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 4
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 1
|26.08.2020
|Кубок России
|1/64 финала
|2 : 1
|02.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|2 : 1
|14.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|1 : 2
|19.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|07.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 2