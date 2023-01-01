Фрозиноне - Наполи 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Наполи, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Наполи
Неаполь
|80
|вр
|Стефано Турати
|22
|зщ
|Энтони Ойоно
|30
|зщ
|Иларио Монтеризи
|6
|зщ
|Симоне Романьоли
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|14
|пз
|Франческо Джелли
|36
|пз
|Лука Маццители
|21
|пз
|Абду Арруи
|7
|нп
|Хайме Баэс
|9
|нп
|Дженнаро Боррелли
|10
|нп
|Джузеппе Казо
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Руди Гарсия
История личных встреч
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 0
|14.05.2016
|Италия - Серия А
|38-й тур
|4 : 0
|10.01.2016
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 5
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 3
|01.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|3 : 1
|11.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1