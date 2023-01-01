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Фрозиноне - Наполи 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16125
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Фрозиноне
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Наполи, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Наполи
Неаполь
80 Италия вр Стефано Турати
22 Габон зщ Энтони Ойоно
30 Италия зщ Иларио Монтеризи
6 Италия зщ Симоне Романьоли
3 Италия зщ Риккардо Маркицца
14 Италия пз Франческо Джелли
36 Италия пз Лука Маццители
21 Нидерланды пз Абду Арруи
7 Уругвай нп Хайме Баэс
9 Италия нп Дженнаро Боррелли
10 Италия нп Джузеппе Казо
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
28.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Фрозиноне0 : 2Наполи
08.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур Наполи4 : 0Фрозиноне
14.05.2016 Италия - Серия А 38-й тур Наполи4 : 0Фрозиноне
10.01.2016 Италия - Серия А 19-й тур Фрозиноне1 : 5Наполи
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Фрозиноне1 : 0
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 2 : 3Фрозиноне
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Фрозиноне3 : 2
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 1 : 3Фрозиноне
01.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Фрозиноне3 : 1
11.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи2 : 0
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 0
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 1
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи4 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи1 : 1

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