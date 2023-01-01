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Аугсбург - Боруссия М 19 Августа прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Аугсбург
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия М, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Германия вр Финн Дамен
23 Германия зщ Максимилиан Бауэр
26 Дания зщ Фредерик Винтер
3 Дания зщ Мадс Педерсен
27 Бельгия пз Арне Энгелс
18 Германия пз Тим Брайтойпт
30 Германия пз Никлас Дорш
10 Германия пз Арне Майер
16 Швейцария нп Рубен Варгас
20 Германия нп Свен Михель
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
1 Швейцария вр Йонас Омлин
5 Германия зщ Марвин Фридрих
3 Япония зщ Коу Итакура
39 Австрия зщ Максимилиан Вёбер
20 Германия зщ Лука Нец
8 Германия пз Юлиан Вайгль
10 Германия пз Флориан Нойхаус
9 Франция нп Франк Онора
19 Франция нп Натан Нгуму
14 Франция нп Алассан Плеа
31 Чехия нп Томаш Чванчара
Главные тренеры
Германия Энрико Масен
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М2 : 0Аугсбург
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Аугсбург1 : 0Боруссия М
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Боруссия М3 : 2Аугсбург
18.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Аугсбург1 : 0Боруссия М
12.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Аугсбург3 : 1Боруссия М
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия М1 : 1Аугсбург
29.02.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Аугсбург2 : 3Боруссия М
06.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М5 : 1Аугсбург
26.01.2019 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия М2 : 0Аугсбург
01.09.2018 Германия - Бундеслига 2-й тур Аугсбург1 : 1Боруссия М
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 0Аугсбург
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Аугсбург
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Аугсбург3 : 1
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Аугсбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М2 : 0Аугсбург
11.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 7Боруссия М
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Боруссия М5 : 1
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Боруссия М
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Боруссия М2 : 0Аугсбург
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 2Боруссия М

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