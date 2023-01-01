Аугсбург - Боруссия М 19 Августа прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия М, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Финн Дамен
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|26
|зщ
|Фредерик Винтер
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|27
|пз
|Арне Энгелс
|18
|пз
|Тим Брайтойпт
|30
|пз
|Никлас Дорш
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|20
|нп
|Свен Михель
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Йонас Омлин
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|3
|зщ
|Коу Итакура
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|19
|нп
|Натан Нгуму
|14
|нп
|Алассан Плеа
|31
|нп
|Томаш Чванчара
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|12.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|5 : 1
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|11.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 7
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2