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Интер - Монца 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Интер М
Монца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Монца, которое состоится 19 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Монца
Монца
1 Швейцария вр Ян Зоммер
36 Италия зщ Маттео Дармиан
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио
22 Испания зщ Пабло Мари
5 Италия зщ Лука Кальдирола
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
6 Италия пз Роберто Гальярдини
32 Италия пз Маттео Пессина
28 Италия пз Андреа Кольпани
84 Италия нп Патрик Чиурриа
10 Италия нп Джанлука Капрари
47 Португалия нп Дани Карвалью
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
15.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Интер М0 : 1Монца
07.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Монца2 : 2Интер М
09.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 4Интер М
01.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Интер М
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Интер М1 : 1
10.06.2023 Лига чемпионов Финал 1 : 0Интер М
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 0 : 1Интер М
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Монца1 : 2
08.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Монца1 : 1 5 : 6
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 5 : 2Монца
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Монца0 : 1
19.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 1 : 2Монца

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