Интер - Монца 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
19 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Монца, которое состоится 19 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Монца
Монца
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|32
|пз
|Маттео Пессина
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|47
|нп
|Дани Карвалью
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|2 : 2
|09.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|01.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 6
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 2