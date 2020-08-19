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Штутгарт - Бохум 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Штутгарт
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бохум, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бохум
Бохум
33 Германия вр Александр Нюбель
15 Германия зщ Паскаль Штенцель
2 Германия зщ Вальдемар Антон
23 Франция зщ Дан-Аксель Загаду
21 Япония зщ Хироки Ито
16 Германия пз Атакан Каразор
17 Япония пз Гэнки Харагути
8 Франция пз Энцо Мийо
14 ДР Конго нп Силас Катомпа Мвумпа
27 Германия нп Крис Фюрих
9 Гвинея нп Серу Гирасси
1 Германия вр Мануэль Риман
4 Сербия зщ Эрхан Машович
20 Украина зщ Иван Ордец
5 Бразилия зщ Бернардо
15 Германия зщ Феликс Пасслак
8 Франция пз Энтони Лосийя
7 Австрия пз Кевин Штёгер
13 Германия пз Лукас Дашнер
22 Гана нп Кристофер Антви-Адджей
33 Германия нп Филипп Хофман
11 Япония нп Такума Асано
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Германия Томас Леч
История личных встреч
09.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Бохум2 : 3Штутгарт
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Штутгарт4 : 1Бохум
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Штутгарт1 : 1Бохум
26.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Бохум0 : 0Штутгарт
17.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Бохум0 : 1Штутгарт
02.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Штутгарт2 : 1Бохум
10.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Штутгарт1 : 1Бохум
23.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Бохум1 : 1Штутгарт
27.02.2013 Кубок Германии 1/4 финала Штутгарт2 : 0Бохум
23.04.2010 Германия - Бундеслига 32-й тур Бохум0 : 2Штутгарт
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Штутгарт
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Штутгарт
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 1Штутгарт
05.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч 1 : 3Штутгарт
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Штутгарт3 : 0
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 2 4 : 1Бохум
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Бохум3 : 0
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 1Бохум
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бохум3 : 2
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 0Бохум

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