Штутгарт - Бохум 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бохум, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бохум
Бохум
|33
|вр
|Александр Нюбель
|15
|зщ
|Паскаль Штенцель
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|16
|пз
|Атакан Каразор
|17
|пз
|Гэнки Харагути
|8
|пз
|Энцо Мийо
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Мануэль Риман
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|20
|зщ
|Иван Ордец
|5
|зщ
|Бернардо
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|13
|пз
|Лукас Дашнер
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|33
|нп
|Филипп Хофман
|11
|нп
|Такума Асано
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Томас Леч
История личных встреч
|09.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 3
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|17.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|10.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|23.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|27.02.2013
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|23.04.2010
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 2 4 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0