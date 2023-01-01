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Вольфсбург - Хайденхайм 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Вольфсбург
Хайденхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хайденхайм, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Бельгия вр Коэн Кастельс
20 Германия зщ Ридле Баку
4 Франция зщ Максанс Лакруа
5 Швейцария зщ Цедрик Цезигер
21 Дания зщ Йоаким Мехле
32 Швеция пз Маттиас Сванберг
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
31 Германия пз Янник Герардт
7 Чехия нп Вацлав Черны
23 Дания нп Йонас Винд
39 Австрия нп Патрик Виммер
1 Германия вр Кевин Мюллер
2 Германия зщ Марнон Буш
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
33 США пз Леннард Мэлони
21 Германия пз Адриан Бек
8 Германия нп Эрен Динкчи
37 Германия нп Ян-Никлас Бесте
10 Германия нп Тим Кляйндинст
18 Германия нп Марвин Пирингер
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
26.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Хайденхайм0 : 1Вольфсбург
29.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Вольфсбург4 : 1Хайденхайм
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 6Вольфсбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург1 : 2
19.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 2 : 0Вольфсбург
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург2 : 1
07.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 6 : 0Вольфсбург
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 8Хайденхайм
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 3Хайденхайм
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Хайденхайм1 : 0
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 3 : 2Хайденхайм
07.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Хайденхайм0 : 0

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