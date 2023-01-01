Вольфсбург - Хайденхайм 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Хайденхайм, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|31
|пз
|Янник Герардт
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
|39
|нп
|Патрик Виммер
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|21
|пз
|Адриан Бек
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|18
|нп
|Марвин Пирингер
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Франк Шмидт
История личных встреч
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 1
|29.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 6
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|6 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|07.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0