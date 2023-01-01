23:23 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 августа
Суббота 19 августа
Свернуть список

Хоффенхайм - Фрайбург 19 Августа прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Хоффенхайм
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Оливер Бауман
25 Нигерия зщ Кевин Акпогума
22 Германия зщ Кевин Фогт
23 США зщ Джон Энтони Брукс
3 Чехия зщ Павел Кадержабек
6 Германия пз Гриша Прёмель
11 Австрия пз Флориан Гриллич
17 Германия пз Юлиан Юстван
27 Хорватия нп Андрей Крамарич
10 Нидерланды нп Ваут Вегорст
21 Германия нп Мариус Бюльтер
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
14 Германия пз Янник Кайтель
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
42 Япония нп Рицу Доан
9 Германия нп Лукас Хёлер
32 Италия нп Винченцо Грифо
38 Австрия нп Михаэль Грегорич
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Германия Кристиан Штрайх
История личных встреч
12.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур Фрайбург2 : 1Хоффенхайм
18.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Хоффенхайм0 : 0Фрайбург
30.04.2022 Германия - Бундеслига 32-й тур Хоффенхайм3 : 4Фрайбург
19.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Хоффенхайм1 : 4Фрайбург
11.12.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Фрайбург1 : 2Хоффенхайм
24.04.2021 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург1 : 1Хоффенхайм
02.01.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Хоффенхайм1 : 3Фрайбург
08.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Фрайбург1 : 0Хоффенхайм
15.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм0 : 3Фрайбург
26.01.2019 Германия - Бундеслига 19-й тур Фрайбург2 : 4Хоффенхайм
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 4Хоффенхайм
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Хоффенхайм2 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 1Хоффенхайм
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм4 : 2
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 1Хоффенхайм
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Фрайбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 2 : 1Фрайбург
19.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Фрайбург2 : 0
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 4 : 2Фрайбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург0 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close