Хоффенхайм - Фрайбург 19 Августа прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Фрайбург, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Оливер Бауман
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|17
|пз
|Юлиан Юстван
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|21
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|14
|пз
|Янник Кайтель
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|42
|нп
|Рицу Доан
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|19.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 4
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|15.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1