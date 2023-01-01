Байер - РБ Лейпциг 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|20
|пз
|Чави Симонс
|7
|пз
|Дани Ольмо
|11
|нп
|Тимо Вернер
|17
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Марко Розе
История личных встреч
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|29.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|01.03.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|05.10.2019
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 4
|11.11.2018
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 8
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2