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Байер - РБ Лейпциг 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
19 Августа 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Байер
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Августа 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
21 Германия вр Янис Бласвих
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
2 Франция зщ Мохамед Симакан
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
22 Германия зщ Давид Раум
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
13 Австрия пз Николас Зайвальд
20 Нидерланды пз Чави Симонс
7 Испания пз Дани Ольмо
11 Германия нп Тимо Вернер
17 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Марко Розе
История личных встреч
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Байер2 : 0РБ Лейпциг
29.10.2022 Германия - Бундеслига 12-й тур РБ Лейпциг2 : 0Байер
17.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Байер0 : 1РБ Лейпциг
28.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур РБ Лейпциг1 : 3Байер
30.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур РБ Лейпциг1 : 0Байер
26.09.2020 Германия - Бундеслига 2-й тур Байер1 : 1РБ Лейпциг
01.03.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур РБ Лейпциг1 : 1Байер
05.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Байер1 : 1РБ Лейпциг
06.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Байер2 : 4РБ Лейпциг
11.11.2018 Германия - Бундеслига 11-й тур РБ Лейпциг3 : 0Байер
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 8Байер
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер4 : 0
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Байер
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Байер
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Байер1 : 2
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал 0 : 3РБ Лейпциг
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи РБ Лейпциг3 : 0
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи РБ Лейпциг1 : 2
03.06.2023 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг2 : 0
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур РБ Лейпциг4 : 2

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