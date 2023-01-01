23:23 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 августа
Суббота 19 августа
Свернуть список

Эмполи - Верона 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
Эмполи
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Верона, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Верона
Верона
25 Италия вр Элия Каприле
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
5 Италия пз Альберто Грасси
18 Румыния пз Рэзван Марин
20 Италия пз Маттео Канчелльери
35 Италия пз Томмазо Бальданци
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
9 Италия нп Франческо Капуто
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
42 Италия зщ Диего Коппола
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
27 Польша зщ Павел Давидович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
24 Италия пз Филиппо Терраччано
18 Камерун пз Мартин Онгла
77 Испания нп Хорди Мбула
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Марко Барони
История личных встреч
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Верона1 : 1Эмполи
31.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Эмполи1 : 1Верона
20.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Эмполи1 : 1Верона
15.12.2021 Кубок Италии 2-й раунд Верона3 : 4Эмполи
22.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Верона2 : 1Эмполи
20.04.2016 Италия - Серия А 34-й тур Эмполи1 : 0Верона
06.12.2015 Италия - Серия А 15-й тур Верона0 : 1Эмполи
17.05.2015 Италия - Серия А 36-й тур Верона2 : 1Эмполи
06.01.2015 Италия - Серия А 17-й тур Эмполи0 : 0Верона
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Эмполи1 : 2
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Эмполи0 : 2
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Верона1 : 1Эмполи
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Эмполи4 : 1
15.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 1 : 1Эмполи
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Верона3 : 1
11.06.2023 Италия - Серия А Плей-офф за право остаться 1 : 3Верона
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 3 : 1Верона
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Верона1 : 1Эмполи
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 3 : 1Верона

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close