Эмполи - Верона 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Верона, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Верона
Верона
|25
|вр
|Элия Каприле
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|5
|пз
|Альберто Грасси
|18
|пз
|Рэзван Марин
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|9
|нп
|Франческо Капуто
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|42
|зщ
|Диего Коппола
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|18
|пз
|Мартин Онгла
|77
|нп
|Хорди Мбула
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Марко Барони
История личных встреч
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.12.2021
|Кубок Италии
|2-й раунд
|3 : 4
|22.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|20.04.2016
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|06.12.2015
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|17.05.2015
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|06.01.2015
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 2
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1
|15.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 1
|11.06.2023
|Италия - Серия А
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1