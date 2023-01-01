Боруссия Д - Кёльн 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Кёльн, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|9
|нп
|Себастьен Аллер
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|17
|зщ
|Леарт Пакярада
|47
|пз
|Матиас Олесен
|6
|пз
|Эрик Мартель
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|23
|нп
|Саркис Адамян
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|18.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|24.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|23.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|02.02.2018
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|17.09.2017
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 6
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 6
|14.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2