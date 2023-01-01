23:23 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 августа
Суббота 19 августа
Свернуть список

Боруссия Д - Кёльн 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
19 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Боруссия Д
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Кёльн, которое состоится 19 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Кёльн
Кёльн
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
25 Германия зщ Никлас Зюле
15 Германия зщ Матс Хуммельс
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
20 Австрия пз Марсель Забитцер
23 Германия пз Эмре Джан
11 Германия пз Марко Ройс
19 Германия пз Юлиан Брандт
21 Нидерланды нп Дониэлл Мален
9 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Германия зщ Бенно Шмиц
4 Германия зщ Тимо Хюберс
24 Германия зщ Юлиан Хабот
17 Косово зщ Леарт Пакярада
47 Люксембург пз Матиас Олесен
6 Германия пз Эрик Мартель
8 Германия пз Денис Хусейнбашич
9 Германия нп Джан-Лука Вальдшмидт
11 Австрия нп Флориан Кайнц
23 Армения нп Саркис Адамян
Главные тренеры
Германия Эдин Терзич
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
18.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Боруссия Д6 : 1Кёльн
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Кёльн3 : 2Боруссия Д
20.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Кёльн1 : 1Боруссия Д
30.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Боруссия Д2 : 0Кёльн
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн2 : 2Боруссия Д
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Боруссия Д1 : 2Кёльн
24.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия Д5 : 1Кёльн
23.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Кёльн1 : 3Боруссия Д
02.02.2018 Германия - Бундеслига 21-й тур Кёльн2 : 3Боруссия Д
17.09.2017 Германия - Бундеслига 4-й тур Боруссия Д5 : 0Кёльн
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 6Боруссия Д
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Боруссия Д3 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Боруссия Д
31.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Боруссия Д
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 6Боруссия Д
14.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3 ДВКёльн
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Кёльн1 : 2
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 1Кёльн
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн5 : 2
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 2Кёльн

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close