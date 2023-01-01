Витория Гимарайнш - Жил Висенте 19 Августа прямая трансляция
19 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Жил Висенте, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Жил Висенте
Барселуш
|14
|вр
|Бруну Варела
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|2
|пз
|Мага
|80
|пз
|Даниэл Силва
|28
|пз
|Зе Карлуш
|21
|пз
|Андре Андре
|72
|пз
|Афонсу Фрейташ
|11
|пз
|Жота Силва
|7
|нп
|Андре Силва
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|24
|пз
|Роман Гбане
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|11
|нп
|Marlon Douglas de Sales Silva
|7
|нп
|Tidjany Toure
|8
|нп
|Максим Домингес
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|17.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|15.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|5 : 0
|10.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|3 : 2
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 4
|01.11.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|10.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 2
|15.12.2019
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|24.01.2015
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|16.08.2014
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 3
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|03.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 2 : 4
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 2