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Витория Гимарайнш - Жил Висенте 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Витория Гимарайнш
Жил Висенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Жил Висенте, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Жил Висенте
Барселуш
14 Португалия вр Бруну Варела
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
6 Португалия зщ Мануэл Силва
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
2 Португалия пз Мага
80 Португалия пз Даниэл Силва
28 Португалия пз Зе Карлуш
21 Португалия пз Андре Андре
72 Португалия пз Афонсу Фрейташ
11 Португалия пз Жота Силва
7 Бразилия нп Андре Силва
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
25 Португалия пз Педру Тиба
24 Кот-д'Ивуар пз Роман Гбане
10 Япония пз Канья Фудзимото
11 Бразилия нп Marlon Douglas de Sales Silva
7 Франция нп Tidjany Toure
8 Швейцария нп Максим Домингес
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Жил Висенте
17.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Жил Висенте2 : 1Витория Гимарайнш
15.05.2022 Португалия - Примейра 34-й тур Витория Гимарайнш5 : 0Жил Висенте
10.01.2022 Португалия - Примейра 17-й тур Жил Висенте3 : 2Витория Гимарайнш
14.03.2021 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш2 : 4Жил Висенте
01.11.2020 Португалия - Примейра 6-й тур Жил Висенте1 : 2Витория Гимарайнш
10.07.2020 Португалия - Примейра 31-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Жил Висенте
15.12.2019 Португалия - Примейра 14-й тур Жил Висенте2 : 2Витория Гимарайнш
24.01.2015 Португалия - Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Жил Висенте
16.08.2014 Португалия - Примейра 1-й тур Жил Висенте1 : 3Витория Гимарайнш
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 0 : 1Витория Гимарайнш
03.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Витория Гимарайнш0 : 1 2 : 4
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 4Витория Гимарайнш
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 3 : 0Витория Гимарайнш
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Жил Висенте
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Жил Висенте5 : 0
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Жил Висенте1 : 0
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Жил Висенте
12.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Жил Висенте3 : 1
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 3 : 2Жил Висенте

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