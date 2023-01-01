Портимоненсе - Боавишта 19 Августа прямая трансляция
19 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Боавишта, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Боавишта
Порту
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|33
|зщ
|Igor Marques
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|20
|пз
|Паулу Эштрела
|8
|пз
|Жозе Маурисио
|37
|пз
|Рилдо де Аморим
|11
|пз
|Карлинос
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|9
|нп
|Paulo Rafael Pereira Araújo
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|24
|пз
|Себастьян Перес
|42
|пз
|Гайюс Макута
|21
|пз
|Tiago Morais
|9
|нп
|Роберт Боженик
|7
|нп
|Салвадор Агра
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|4 : 2
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|12.02.2022
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|30.01.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|14.07.2020
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|04.01.2020
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 1
|20.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|5 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 5
|05.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0