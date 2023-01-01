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Портимоненсе - Боавишта 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Портимоненсе
Боавишта

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Боавишта, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Боавишта
Порту
32 Япония вр Косукэ Накамура
33 Бразилия зщ Igor Marques
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
22 Португалия зщ Филипе Релвас
14 Сенегал зщ Мустафа Сек
20 Португалия пз Паулу Эштрела
8 Бразилия пз Жозе Маурисио
37 Бразилия пз Рилдо де Аморим
11 Бразилия пз Карлинос
7 Англия пз Силвестер Джаспер
9 Португалия нп Paulo Rafael Pereira Araújo
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
79 Португалия зщ Педру Мальейро
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
5 Нигерия зщ Chidozie Awaziem
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
24 Колумбия пз Себастьян Перес
42 Конго пз Гайюс Макута
21 Португалия пз Tiago Morais
9 Словакия нп Роберт Боженик
7 Португалия нп Салвадор Агра
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Боавишта4 : 2Портимоненсе
07.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Портимоненсе0 : 1Боавишта
12.02.2022 Португалия - Примейра 22-й тур Портимоненсе1 : 1Боавишта
12.09.2021 Португалия - Примейра 5-й тур Боавишта1 : 1Портимоненсе
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Боавишта2 : 0Портимоненсе
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта1 : 0Портимоненсе
30.01.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Портимоненсе1 : 2Боавишта
14.07.2020 Португалия - Примейра 32-й тур Портимоненсе2 : 1Боавишта
04.01.2020 Португалия - Примейра 15-й тур Боавишта1 : 1Портимоненсе
20.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Боавишта0 : 2Портимоненсе
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 5 : 0Портимоненсе
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Портимоненсе0 : 2
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 1 : 0Портимоненсе
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Портимоненсе1 : 5
05.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 1Портимоненсе
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Боавишта3 : 2
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 4Боавишта
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Боавишта1 : 1
12.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 3 : 1Боавишта
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Боавишта1 : 0

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