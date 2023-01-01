Бенфика - Эштрела 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
19 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эштрела, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эштрела
Амадора
|99
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|23
|зщ
|Михайло Ристич
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|9
|нп
|Артур Кабрал
|30
|вр
|Бруно
|12
|зщ
|Jean Felipe
|70
|зщ
|Mansur
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|2
|зщ
|Джонстоун Омурва
|17
|зщ
|Жоау Рейш
|77
|пз
|Regis Ndo
|18
|пз
|Вито
|6
|пз
|Алоизио
|8
|пз
|Leo Jaba
|9
|нп
|Роналду Тавареш
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|20.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|13.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|17.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|27.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|4 : 2
|20.11.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 1-й тур
|2 : 3
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 0