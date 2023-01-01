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Бенфика - Эштрела 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
19 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 2-й тур
Бенфика
Эштрела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эштрела, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эштрела
Амадора
99 Греция вр Одиссеас Влаходимос
6 Дания зщ Александр Бах
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
23 Сербия зщ Михайло Ристич
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
9 Бразилия нп Артур Кабрал
30 Бразилия вр Бруно
12 Бразилия зщ Jean Felipe
70 Бразилия зщ Mansur
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
2 Кения зщ Джонстоун Омурва
17 Португалия зщ Жоау Рейш
77 Мали пз Regis Ndo
18 Португалия пз Вито
6 Бразилия пз Алоизио
8 Бразилия пз Leo Jaba
9 Португалия нп Роналду Тавареш
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
20.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Эштрела2 : 3Бенфика
13.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Эштрела0 : 4Бенфика
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 3 : 2Бенфика
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Бенфика
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика3 : 0
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур 2 : 2Бенфика
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Эштрела0 : 1
17.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 3-й тур Эштрела1 : 1
27.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур 4 : 2Эштрела
20.11.2022 Португалия - Кубок лиги Группа C. 1-й тур Эштрела2 : 3Бенфика
20.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд 2 : 0Эштрела

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