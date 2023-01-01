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Фортуна - Алмере Сити 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
19 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Фортуна
Алмере Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Алмере Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Алмере Сити
Алмере
31 Хорватия вр Ивор Пандур
12 Португалия зщ Иву Пинту
14 Бразилия зщ Родриго Гут
33 Греция зщ Димитриос Сиовас
61 Мадагаскар зщ Реми Вита
6 Кабо-Верде пз Дерой Дуарте
32 Франция пз Rosier Loreintz
77 Нидерланды пз Тейянни Нослин
10 Хорватия пз Ален Халилович
7 Испания пз Иньиго Кордоба
11 Нидерланды нп Пол Гладон
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
20 Нидерланды зщ Хамби Акуйоби
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
22 Франция зщ Тео Барбе
2 Нидерланды зщ Шерел Флоранус
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
39 Нидерланды пз Jochem Ritmeester van de Kamp
6 Испания пз Альваро Пенья
14 Испания пз Jose Pascual
7 Бельгия пз Антони Лимбомбе
11 Франция нп Томас Робине
Главные тренеры
Испания Хулио Веласкес
Нидерланды Алекс Пастор
История личных встреч
30.03.2018 Нидерланды - Первый дивизион 32-й тур Алмере Сити1 : 4Фортуна
01.09.2017 Нидерланды - Первый дивизион 3-й тур Фортуна2 : 1Алмере Сити
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 0 : 0Фортуна
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна1 : 1
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 3 : 0Фортуна
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 1Фортуна
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Фортуна2 : 0
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Алмере Сити1 : 4
11.01.2023 Кубок Нидерландов 1/16 финала Алмере Сити0 : 4
18.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд Алмере Сити2 : 0
27.10.2021 Кубок Нидерландов 1-й раунд Алмере Сити0 : 2
15.05.2021 Нидерланды - Переходной турнир 1-й раунд 0 : 4

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