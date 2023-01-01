Фортуна - Алмере Сити 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
19 Августа 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Алмере Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Алмере Сити
Алмере
|31
|вр
|Ивор Пандур
|12
|зщ
|Иву Пинту
|14
|зщ
|Родриго Гут
|33
|зщ
|Димитриос Сиовас
|61
|зщ
|Реми Вита
|6
|пз
|Дерой Дуарте
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|77
|пз
|Тейянни Нослин
|10
|пз
|Ален Халилович
|7
|пз
|Иньиго Кордоба
|11
|нп
|Пол Гладон
|1
|вр
|Нордин Баккер
|20
|зщ
|Хамби Акуйоби
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|22
|зщ
|Тео Барбе
|2
|зщ
|Шерел Флоранус
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|6
|пз
|Альваро Пенья
|14
|пз
|Jose Pascual
|7
|пз
|Антони Лимбомбе
|11
|нп
|Томас Робине
Главные тренеры
|Хулио Веласкес
|Алекс Пастор
История личных встреч
|30.03.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 4
|01.09.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 4
|11.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 4
|18.10.2022
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 0
|27.10.2021
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 2
|15.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|1-й раунд
|0 : 4