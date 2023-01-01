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Гоу Эхед Иглс - Волендам 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
19 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Гоу Эхед Иглс
Волендам

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Волендам, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Волендам
Волендам
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
3 Германия зщ Геррит Наубер
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
10 Бельгия пз Филипп Ромменс
20 Бельгия пз Ксандер Бломме
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
18 Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
23 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
1 Германия вр Мио Бакхаус
26 Нидерланды зщ Дерон Пейн
31 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
3 Нидерланды пз Брайан Плат
5 Англия пз Дерри Джон Мёркин
17 Нидерланды пз Калвин Твигт
7 Нидерланды пз Дарил ван Мигем
38 Англия пз Дариус Джонсон
11 Нидерланды нп Билаль Оулд-Чикх
33 Нидерланды нп Эзехил Фимавле
Главные тренеры
Нидерланды Рене Хаке
Германия Маттиас Колер
История личных встреч
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
09.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Волендам2 : 3Гоу Эхед Иглс
02.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3Волендам
27.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 5-й тур Волендам0 : 0Гоу Эхед Иглс
28.02.2020 Нидерланды - Первый дивизион 28-й тур Волендам2 : 2Гоу Эхед Иглс
18.10.2019 Нидерланды - Первый дивизион 11-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
08.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 28-й тур Волендам0 : 1Гоу Эхед Иглс
07.09.2018 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
28.01.2018 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Волендам4 : 3Гоу Эхед Иглс
08.09.2017 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Волендам
13.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 5 : 1Гоу Эхед Иглс
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Гоу Эхед Иглс
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 3 : 0Гоу Эхед Иглс
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1
11.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Волендам1 : 2
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Волендам3 : 2
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0Волендам
13.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Волендам2 : 1
05.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 4 : 1Волендам

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