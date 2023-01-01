Гоу Эхед Иглс - Волендам 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10000
19 Августа 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гоу Эхед Иглс - Волендам, которое состоится 19 Августа 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Аделаарсхорст (Девентер, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Волендам
Волендам
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|10
|пз
|Филипп Ромменс
|20
|пз
|Ксандер Бломме
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|18
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|26
|зщ
|Дерон Пейн
|31
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|3
|пз
|Брайан Плат
|5
|пз
|Дерри Джон Мёркин
|17
|пз
|Калвин Твигт
|7
|пз
|Дарил ван Мигем
|38
|пз
|Дариус Джонсон
|11
|нп
|Билаль Оулд-Чикх
|33
|нп
|Эзехил Фимавле
Главные тренеры
|Рене Хаке
|Маттиас Колер
История личных встреч
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|09.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 3
|02.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 3
|27.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 0
|28.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 2
|18.10.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|11-й тур
|3 : 0
|08.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|28-й тур
|0 : 1
|07.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|3 : 0
|28.01.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|4 : 3
|08.09.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|5 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|4 : 1