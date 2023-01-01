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Торпедо-БелАЗ - Белшина 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
19 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
Торпедо-БелАЗ
Белшина

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Белшина, которое состоится 19 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Белшина0 : 0Торпедо-БелАЗ
11.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Белшина1 : 3Торпедо-БелАЗ
30.04.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 3Белшина
11.07.2020 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Белшина2 : 1Торпедо-БелАЗ
27.03.2020 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Белшина
01.10.2016 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Белшина1 : 3Торпедо-БелАЗ
25.05.2016 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Белшина
03.10.2015 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Белшина1 : 0Торпедо-БелАЗ
05.06.2015 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 3Белшина
15.06.2014 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Белшина0 : 1Торпедо-БелАЗ
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2
02.08.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Торпедо-БелАЗ
27.07.2023 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 3
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Белшина2 : 0
23.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 1Белшина
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Белшина1 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 7 : 2Белшина
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Белшина1 : 2

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