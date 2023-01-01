Торпедо-БелАЗ - Белшина 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
19 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Белшина, которое состоится 19 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Белшина
Бобруйск
История личных встреч
|08.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|30.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 3
|11.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|01.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|25.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 2
|03.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 0
|05.06.2015
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 3
|15.06.2014
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|02.08.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|27.07.2023
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 3
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|7 : 2
|25.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2