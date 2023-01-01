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Гамбург - Герта 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
19 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
Гамбург
Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Герта, которое состоится 19 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
23.05.2022 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Гамбург0 : 2Герта
19.05.2022 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч Герта0 : 1Гамбург
17.03.2018 Германия - Бундеслига 27-й тур Гамбург1 : 2Герта
28.10.2017 Германия - Бундеслига 10-й тур Герта2 : 1Гамбург
05.03.2017 Германия - Бундеслига 23-й тур Гамбург1 : 0Герта
01.10.2016 Германия - Бундеслига 6-й тур Герта2 : 0Гамбург
06.03.2016 Германия - Бундеслига 25-й тур Гамбург2 : 0Герта
03.10.2015 Германия - Бундеслига 8-й тур Герта3 : 0Гамбург
20.03.2015 Германия - Бундеслига 26-й тур Гамбург0 : 1Герта
25.10.2014 Германия - Бундеслига 9-й тур Герта3 : 0Гамбург
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 4 ДВГамбург
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Гамбург
28.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гамбург5 : 3
05.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Гамбург1 : 3
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 3 : 0Гамбург
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Герта
04.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Герта0 : 1
29.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 0Герта
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 2Герта
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта1 : 1

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