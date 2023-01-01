Гамбург - Герта 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
19 Августа 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Герта, которое состоится 19 Августа 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|23.05.2022
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
|19.05.2022
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|0 : 1
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|28.10.2017
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|05.03.2017
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|01.10.2016
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|06.03.2016
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|03.10.2015
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 0
|20.03.2015
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2014
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 4 ДВ
|06.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|28.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 3
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|04.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|29.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1