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Аксу - Атырау 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур
Аксу
Атырау

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Атырау, которое состоится 19 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аксу
Павлодар
Атырау
Атырау
История личных встреч
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Атырау2 : 1Аксу
06.11.2022 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Аксу2 : 1Атырау
05.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Атырау0 : 0Аксу
13.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Аксу1 : 1
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 3 : 1Аксу
29.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Аксу2 : 1
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Аксу
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Аксу
12.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Атырау1 : 0
05.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур 2 : 2Атырау
30.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур Атырау0 : 1
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Атырау
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Атырау1 : 1

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