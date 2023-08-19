Аксу - Атырау 19 Августа прямая трансляция
19 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аксу - Атырау, которое состоится 19 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аксу
Павлодар
Атырау
Атырау
История личных встреч
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|29.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|30.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1