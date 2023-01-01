23:25 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 августа
Суббота 19 августа
Свернуть список

Лестер Сити - Кардифф Сити 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Лестер Сити
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Кардифф Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
29.12.2018 Англия - Премьер-лига 20-й тур Лестер Сити0 : 1Кардифф Сити
03.11.2018 Англия - Премьер-лига 11-й тур Кардифф Сити0 : 1Лестер Сити
21.09.2011 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Кардифф Сити2 : 2 7 : 6Лестер Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 0 : 1Лестер Сити
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лестер Сити2 : 1
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Лестер Сити
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 1
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 0Лестер Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Кардифф Сити1 : 2
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 2Кардифф Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0Кардифф Сити
30.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Кардифф Сити1 : 2
27.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 1 : 2Кардифф Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close