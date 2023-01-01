Лестер Сити - Кардифф Сити 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Кардифф Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
|29.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|21.09.2011
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 2 7 : 6
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|22.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 2
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|27.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 2