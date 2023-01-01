Шеффилд Уэнсдей - Престон Норт Энд 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Престон Норт Энд, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 3
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 3
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|30.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|4 : 1
|05.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|31.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|03.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 2
|04.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|07.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|1 : 0
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1