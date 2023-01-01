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Шеффилд Уэнсдей - Престон Норт Энд 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Престон Норт Энд, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Престон Норт Энд
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Престон Норт Энд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 3Престон Норт Энд
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Престон Норт Энд2 : 1Шеффилд Уэнсдей
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Престон Норт Энд3 : 3Шеффилд Уэнсдей
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Престон Норт Энд
30.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 1Престон Норт Энд
05.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Престон Норт Энд1 : 0Шеффилд Уэнсдей
31.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Престон Норт Энд1 : 1Шеффилд Уэнсдей
03.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Престон Норт Энд
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 4 : 2Шеффилд Уэнсдей
04.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2
07.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка 1 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Уэнсдей1 : 1
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Шеффилд Уэнсдей2 : 1
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Престон Норт Энд2 : 1
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 1 : 1Престон Норт Энд
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Престон Норт Энд0 : 3
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 4 : 1Престон Норт Энд
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд1 : 1

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