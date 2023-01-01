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Сток Сити - Уотфорд 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Сток Сити
Уотфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Уотфорд, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд2 : 0Сток Сити
02.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Сток Сити0 : 4Уотфорд
21.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Уотфорд1 : 3Сток Сити
22.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Сток Сити1 : 2Уотфорд
04.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Уотфорд3 : 2Сток Сити
31.01.2018 Англия - Премьер-лига 25-й тур Сток Сити0 : 0Уотфорд
28.10.2017 Англия - Премьер-лига 10-й тур Уотфорд0 : 1Сток Сити
03.01.2017 Англия - Премьер-лига 20-й тур Сток Сити2 : 0Уотфорд
27.11.2016 Англия - Премьер-лига 13-й тур Уотфорд0 : 1Сток Сити
19.03.2016 Англия - Премьер-лига 31-й тур Уотфорд1 : 2Сток Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 2 : 0Сток Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Сток Сити4 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд2 : 0Сток Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Сток Сити0 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 1Сток Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Уотфорд0 : 0
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Уотфорд4 : 0
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Уотфорд2 : 0Сток Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 2Уотфорд
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 0Уотфорд

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