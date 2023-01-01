Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|4 : 2
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|0 : 0
|18.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 2
|27.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 2
|16.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 1
|28.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 2
|26.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|23.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 0
|05.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 0
|28.11.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|0 : 1
|17.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|3 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|04.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2