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Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
01.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Хаддерсфилд Таун4 : 2Мидлсбро
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Мидлсбро0 : 0Хаддерсфилд Таун
18.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Мидлсбро0 : 2Хаддерсфилд Таун
27.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 2Мидлсбро
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Мидлсбро2 : 1Хаддерсфилд Таун
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Хаддерсфилд Таун3 : 2Мидлсбро
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Мидлсбро1 : 0Хаддерсфилд Таун
23.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0Мидлсбро
05.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Мидлсбро3 : 0Хаддерсфилд Таун
28.11.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 2Мидлсбро
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 3 : 0Мидлсбро
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Мидлсбро0 : 1
17.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Мидлсбро0 : 1
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Мидлсбро
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Мидлсбро1 : 1
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 1
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 3 : 1Хаддерсфилд Таун
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 0
04.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0
30.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 2Хаддерсфилд Таун

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