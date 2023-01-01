Сандерленд - Ротерхэм Юнайтед 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|21.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 0
|17.09.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 9-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|16.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|13.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|01.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|27.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 2