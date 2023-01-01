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Сандерленд - Ротерхэм Юнайтед 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Сандерленд
Ротерхэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
21.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Сандерленд
31.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Сандерленд3 : 0Ротерхэм Юнайтед
17.09.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 9-й тур Сандерленд1 : 1Ротерхэм Юнайтед
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 2 : 1Сандерленд
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Сандерленд1 : 2
16.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч 2 : 0Сандерленд
13.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Сандерленд2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 3Сандерленд
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 2
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 4 : 1Ротерхэм Юнайтед
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 0Ротерхэм Юнайтед
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 0
27.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 2

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