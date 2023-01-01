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Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Ипсвич Таун
20.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Ипсвич Таун0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
26.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Ипсвич Таун0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
09.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Ипсвич Таун
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Ипсвич Таун
26.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ипсвич Таун3 : 0Куинз Парк Рейнджерс
06.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 0Ипсвич Таун
26.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Ипсвич Таун2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 4 : 0Куинз Парк Рейнджерс
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 2
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2Куинз Парк Рейнджерс
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ипсвич Таун2 : 0
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
07.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка 2 : 1Ипсвич Таун
28.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Ипсвич Таун0 : 0
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Ипсвич Таун4 : 1

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