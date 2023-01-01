Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Ипсвич Таун, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|26.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 0
|20.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2
|26.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 0
|09.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 1
|26.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 0
|06.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 0
|26.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|4 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 2
|07.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|2 : 1
|28.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 0
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 1