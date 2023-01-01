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Блэкберн Роверс - Халл Сити 19 Августа прямая трансляция

19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Блэкберн Роверс
Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Халл Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Халл Сити
29.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
19.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Халл Сити2 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Блэкберн Роверс2 : 0Халл Сити
11.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Халл Сити
20.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
26.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Блэкберн Роверс3 : 0Халл Сити
18.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Халл Сити0 : 1Блэкберн Роверс
06.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Блэкберн Роверс0 : 1Халл Сити
13.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Блэкберн Роверс0 : 2Халл Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 2 : 2Блэкберн Роверс
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 4Блэкберн Роверс
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
25.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Блэкберн Роверс0 : 1
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Халл Сити4 : 2
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 1Халл Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 0Халл Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Халл Сити1 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Халл Сити1 : 0

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