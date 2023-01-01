Блэкберн Роверс - Халл Сити 19 Августа прямая трансляция
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Халл Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|29.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 1
|19.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|14.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 0
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 0
|20.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 0
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|06.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|13.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 4
|01.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|25.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0