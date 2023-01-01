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Бристоль Сити - Бирмингем Сити 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Бристоль Сити
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Бристоль Сити4 : 2Бирмингем Сити
08.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Бирмингем Сити3 : 0Бристоль Сити
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Бристоль Сити1 : 2Бирмингем Сити
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Бирмингем Сити3 : 0Бристоль Сити
13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Бирмингем Сити0 : 3Бристоль Сити
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Бристоль Сити0 : 1Бирмингем Сити
07.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Бристоль Сити1 : 3Бирмингем Сити
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Бирмингем Сити1 : 1Бристоль Сити
26.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бристоль Сити1 : 2Бирмингем Сити
08.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Бирмингем Сити0 : 1Бристоль Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 0 : 1Бристоль Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Бристоль Сити1 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 2Бристоль Сити
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бристоль Сити1 : 2
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бристоль Сити2 : 1
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Бирмингем Сити1 : 0
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 1 : 1Бирмингем Сити
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Бирмингем Сити1 : 2
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 2 : 0Бирмингем Сити
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бирмингем Сити0 : 1

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