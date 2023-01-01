Бристоль Сити - Бирмингем Сити 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Бирмингем Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|14.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|4 : 2
|08.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 0
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 2
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 0
|13.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 3
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 1
|07.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 3
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|26.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 2
|08.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1