23:26 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 августа
Суббота 19 августа
Свернуть список

Суонси Сити - Ковентри Сити 19 Августа прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
Суонси Сити
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Ковентри Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
07.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Суонси Сити0 : 0Ковентри Сити
17.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Ковентри Сити3 : 3Суонси Сити
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Суонси Сити3 : 1Ковентри Сити
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ковентри Сити1 : 2Суонси Сити
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Суонси Сити1 : 0Ковентри Сити
20.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Ковентри Сити1 : 1Суонси Сити
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур 3 : 2Суонси Сити
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Суонси Сити1 : 1
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 2
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 0 : 3
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ковентри Сити3 : 0
06.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур 2 : 1Ковентри Сити
27.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - Финал Ковентри Сити1 : 1 5 : 6
17.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Ковентри Сити
14.05.2023 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Ковентри Сити0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close