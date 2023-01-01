Суонси Сити - Ковентри Сити 19 Августа прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
19 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Ковентри Сити, которое состоится 19 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|07.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 0
|17.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 3
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|3 : 1
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 2
|24.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 0
|20.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 3
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|06.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - Финал
|1 : 1 5 : 6
|17.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0