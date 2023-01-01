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Факел - Пари Нижний Новгород 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
20 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Факел
Пари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Пари Нижний Новгород, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Факел1 : 0Пари Нижний Новгород
03.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Пари Нижний Новгород3 : 1Факел
23.01.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Факел0 : 0Пари Нижний Новгород
27.10.2021 Кубок России Группа 4 Факел0 : 1Пари Нижний Новгород
10.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Факел
13.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Факел0 : 1Пари Нижний Новгород
23.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Факел0 : 2Пари Нижний Новгород
10.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Факел
30.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 29-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Факел
15.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур Факел1 : 0Пари Нижний Новгород
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Факел
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A 0 : 2Факел
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Факел
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел1 : 4
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел1 : 3
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 5 : 4Пари Нижний Новгород
04.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Пари Нижний Новгород
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3
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