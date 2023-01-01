Факел - Пари Нижний Новгород 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
20 Августа 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Пари Нижний Новгород, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|23.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.10.2021
|Кубок России
|Группа 4
|0 : 1
|10.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 2
|13.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 1
|23.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 2
|10.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|30.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 0
|15.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|11-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 3
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|04.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
Текстовая трансляция
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