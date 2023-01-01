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Спартак М - Зенит 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
20 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Спартак М
Зенит

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 20 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Зенит3 : 2Спартак М
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа B Зенит0 : 0 4 : 2Спартак М
29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа B Спартак М3 : 0Зенит
04.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Спартак М1 : 2Зенит
09.07.2022 OLIMPBET Суперкубок России 2022 Финал Зенит4 : 0Спартак М
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Спартак М1 : 1Зенит
24.10.2021 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Зенит7 : 1Спартак М
16.12.2020 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Зенит3 : 1Спартак М
03.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Спартак М1 : 1Зенит
19.07.2020 Кубок России 1/2 финала Зенит2 : 1Спартак М
11.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 2Спартак М
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Спартак М5 : 4
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Спартак М
31.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Спартак М2 : 1
27.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 2Спартак М
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Зенит2 : 0
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 0 : 1Зенит
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит2 : 3
29.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Зенит
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Зенит2 : 0
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