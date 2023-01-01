Спартак М - Зенит 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
20 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Зенит, которое состоится 20 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|27.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 0 4 : 2
|29.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|3 : 0
|04.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|09.07.2022
|OLIMPBET Суперкубок России 2022
|Финал
|4 : 0
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|7 : 1
|16.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|3 : 1
|03.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|19.07.2020
|Кубок России
|1/2 финала
|2 : 1
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|31.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 1
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
Текстовая трансляция
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