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Ахмат - Оренбург 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
20 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
Ахмат
Оренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Чехия Иржи Ярошик
История личных встреч
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Ахмат3 : 1Оренбург
19.10.2022 Фонбет Кубок России Группа C Оренбург4 : 2Ахмат
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Оренбург
23.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Оренбург1 : 2Ахмат
05.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ахмат2 : 1Оренбург
08.04.2019 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Оренбург1 : 3Ахмат
22.09.2018 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Ахмат1 : 1Оренбург
16.04.2017 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Оренбург2 : 1Ахмат
01.10.2016 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Ахмат2 : 1Оренбург
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Ахмат
10.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат0 : 2
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 2Ахмат
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Ахмат2 : 3
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C 2 : 0Ахмат
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 2
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург2 : 0
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Оренбург0 : 2
30.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Оренбург
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа A Оренбург0 : 6
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