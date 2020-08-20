Ахмат - Оренбург 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
20 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Оренбург, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Иржи Ярошик
История личных встреч
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|19.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|4 : 2
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|23.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|05.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|2 : 1
|08.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|22.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|1 : 1
|16.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|01.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 6
Текстовая трансляция
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