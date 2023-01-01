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Астон Вилла - Эвертон 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Астон Вилла
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Эвертон, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Эвертон
Ливерпуль
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
7 Шотландия пз Джон Макгинн
44 Франция пз Бубакар Камара
6 Бразилия пз Дуглас Луис
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
19 Франция пз Мусса Диаби
11 Англия нп Олли Уоткинс
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Шотландия зщ Нейтан Паттерсон
5 Англия зщ Майкл Кин
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
18 Англия пз Эшли Янг
37 Англия пз Джеймс Гарнер
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
8 Бельгия пз Амаду Онана
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Англия Шон Дайч
История личных встреч
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Эвертон0 : 2Астон Вилла
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Астон Вилла2 : 1Эвертон
22.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Эвертон0 : 1Астон Вилла
18.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла3 : 0Эвертон
13.05.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Астон Вилла0 : 0Эвертон
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Эвертон1 : 2Астон Вилла
16.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон1 : 1Астон Вилла
23.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла2 : 0Эвертон
01.03.2016 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла1 : 3Эвертон
21.11.2015 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон4 : 0Астон Вилла
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 5 : 1Астон Вилла
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Астон Вилла3 : 0
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Астон Вилла2 : 1
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Астон Вилла
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Астон Вилла2 : 1
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Эвертон0 : 1
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Эвертон1 : 0
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Эвертон
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Эвертон1 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 1Эвертон

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