Астон Вилла - Эвертон 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Эвертон, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|7
|пз
|Джон Макгинн
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Мусса Диаби
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|5
|зщ
|Майкл Кин
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|18
|пз
|Эшли Янг
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|8
|пз
|Амаду Онана
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Шон Дайч
История личных встреч
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|23.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|01.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 3
|21.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|5 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1