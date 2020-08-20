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Вест Хэм - Челси 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
20 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Челси, которое состоится 20 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Челси
Лондон
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Пальмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
22 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
9 Ямайка нп Майкл Антонио
31 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
26 Англия зщ Леви Колвилл
21 Англия зщ Бен Чилуэлл
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
23 Англия пз Конор Галлахер
10 Украина пз Михаил Мудрик
7 Англия нп Рахим Стерлинг
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Челси
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Челси1 : 0Вест Хэм Юнайтед
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Челси
21.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.07.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси0 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.04.2019 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси2 : 0Вест Хэм Юнайтед
23.09.2018 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0Челси
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Вест Хэм Юнайтед
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Вест Хэм Юнайтед
07.06.2023 Лига конференций Финал 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
13.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси1 : 1
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси1 : 1
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси2 : 0
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Челси
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3

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