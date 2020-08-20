Вест Хэм - Челси 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
20 Августа 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Челси, которое состоится 20 Августа 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Челси
Лондон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Пальмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|22
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|9
|нп
|Майкл Антонио
|31
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|21
|зщ
|Бен Чилуэлл
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|23
|пз
|Конор Галлахер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 2
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|01.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|08.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|23.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|07.06.2023
|Лига конференций
|Финал
|1 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3