Жирона - Хетафе 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
20 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Хетафе, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|20
|зщ
|Ян Коуту
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|2
|зщ
|Джене
|20
|пз
|Неманья Максимович
|11
|пз
|Карлес Аленья
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|17
|нп
|Энтони Лосано
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|22.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 1
|05.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|29.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|04.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|5 : 1
|25.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|0 : 2
|17.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|4 : 1
|07.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 1
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1