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Жирона - Хетафе 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
20 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Жирона
Хетафе

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Хетафе, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Хетафе
Хетафе
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
20 Бразилия зщ Ян Коуту
14 Испания пз Алеш Гарсия
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
8 Украина нп Виктор Цыганков
16 Бразилия нп Савио
9 Украина нп Артём Довбик
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
22 Уругвай зщ Дамиан Суарес
6 Португалия зщ Домингуш Дуарте
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
4 Уругвай зщ Гастон Альварес
2 Того зщ Джене
20 Сербия пз Неманья Максимович
11 Испания пз Карлес Аленья
14 Испания нп Хуанми Латаса
17 Гондурас нп Энтони Лосано
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
04.03.2023 Испания - Примера 24-й тур Хетафе3 : 2Жирона
22.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Жирона3 : 1Хетафе
05.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Хетафе2 : 0Жирона
21.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Жирона1 : 1Хетафе
29.04.2018 Испания - Примера 35-й тур Хетафе1 : 1Жирона
17.12.2017 Испания - Примера 16-й тур Жирона1 : 0Хетафе
04.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 28-й тур Жирона5 : 1Хетафе
25.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 7-й тур Хетафе0 : 2Жирона
17.12.2013 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Хетафе4 : 1Жирона
07.12.2013 Кубок Испании 1/16 финала. 1-й матч Жирона1 : 1Хетафе
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 1Жирона
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Жирона2 : 1
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Жирона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Жирона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Жирона1 : 2
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Хетафе0 : 0
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 0 : 0Хетафе
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Хетафе2 : 1
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 0 : 1Хетафе
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Хетафе1 : 1

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