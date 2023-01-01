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Бетис - Атлетико М 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
20 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Бетис
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 20 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетико М
Мадрид
13 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
19 Италия зщ Луис Фелипе
6 Аргентина зщ Херман Песселья
3 Испания зщ Хуан Миранда
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
21 Испания пз Марк Рока
17 Испания пз Родри Санчес
22 Испания пз Иско
10 Испания нп Айосе Перес
9 Испания нп Борха Иглесиас
13 Словения вр Ян Облак
15 Черногория зщ Стефан Савич
22 Испания зщ Марио Эрмосо
3 Испания зщ Сесар Аспиликуэта
20 Бельгия пз Аксель Витсель
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
11 Франция пз Тома Лемар
21 Бельгия нп Янник Карраско
7 Франция нп Антуан Гризманн
9 Нидерланды нп Мемфис Депай
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
02.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М1 : 0Бетис
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Бетис1 : 2Атлетико М
06.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Бетис1 : 3Атлетико М
31.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Атлетико М3 : 0Бетис
11.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Бетис1 : 1Атлетико М
24.10.2020 Испания - Примера 7-й тур Атлетико М2 : 0Бетис
11.07.2020 Испания - Примера 36-й тур Атлетико М1 : 0Бетис
22.12.2019 Испания - Примера 18-й тур Бетис1 : 2Атлетико М
03.02.2019 Испания - Примера 22-й тур Бетис1 : 0Атлетико М
07.10.2018 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М1 : 0Бетис
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 2Бетис
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бетис1 : 1
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бетис1 : 3
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Бетис1 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Бетис
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Атлетико М3 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Атлетико М
03.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М0 : 0
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Атлетико М
27.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Атлетико М2 : 3
Текстовая трансляция
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Количество «крестов» пугает. Возможно, это последствия чемпионата мира в Катаре.Собрали главных игроков из большой Европы, которые выбыли из строя: Сезон в Европе только начался, а травм уже полно. Вылетели не только Де Брёйне и Куртуа 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Бетис» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.

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