Бетис - Атлетико М 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
20 Августа 2023 года в 22:30 (+03:00). Испания - Примера, 2-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 20 Августа 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|19
|зщ
|Луис Фелипе
|6
|зщ
|Херман Песселья
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|17
|пз
|Родри Санчес
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|11
|пз
|Тома Лемар
|21
|нп
|Янник Карраско
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Мемфис Депай
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Диего Симеоне
История личных встреч
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 3
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|11.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|07.10.2018
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
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Количество «крестов» пугает. Возможно, это последствия чемпионата мира в Катаре.Собрали главных игроков из большой Европы, которые выбыли из строя: Сезон в Европе только начался, а травм уже полно. Вылетели не только Де Брёйне и Куртуа 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Бетис» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.