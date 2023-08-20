Лилль - Нант 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
20 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Нант, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Нант
Нант
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|35
|пз
|Карлос Балеба
|10
|пз
|Реми Кабелла
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|30
|вр
|Денис Петрич
|28
|зщ
|Фабьен Сентонс
|44
|зщ
|Натан Зезе
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|25
|пз
|Флоран Молле
|11
|нп
|Маркус Коко
|27
|нп
|Мозес Саймон
|14
|нп
|Игнатиус Ганаго
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Пьер Аритуи
История личных встреч
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|12.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|25.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 3
|22.09.2018
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0