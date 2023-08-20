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Лилль - Нант 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
20 Августа 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Лилль
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Нант, которое состоится 20 Августа 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Нант
Нант
30 Франция вр Люка Шевалье
22 Португалия зщ Тьяго Сантос
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
21 Франция пз Бенжамен Андре
35 Камерун пз Карлос Балеба
10 Франция пз Реми Кабелла
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
30 Словения вр Денис Петрич
28 Франция зщ Фабьен Сентонс
44 Франция зщ Натан Зезе
4 Франция зщ Николя Паллуа
29 Франция пз Кентен Мерлен
5 Испания пз Педро Чиривелья
17 Франция пз Мусса Сиссоко
25 Франция пз Флоран Молле
11 Франция нп Маркус Коко
27 Нигерия нп Мозес Саймон
14 Камерун нп Игнатиус Ганаго
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Франция Пьер Аритуи
История личных встреч
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль2 : 1Нант
12.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Нант1 : 1Лилль
19.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Нант0 : 1Лилль
27.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Лилль1 : 1Нант
07.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Нант0 : 2Лилль
25.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Лилль2 : 0Нант
01.03.2020 Франция - Лига 1 27-й тур Нант0 : 1Лилль
11.08.2019 Франция - Лига 1 1-й тур Лилль2 : 1Нант
31.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Нант2 : 3Лилль
22.09.2018 Франция - Лига 1 6-й тур Лилль2 : 1Нант
11.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 1 : 1Лилль
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 1Лилль
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль2 : 1Нант
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лилль2 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 0 : 0Лилль
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Нант1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Нант1 : 0
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль2 : 1Нант
20.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Нант0 : 3
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 0 : 0Нант

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