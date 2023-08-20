Гавр - Брест 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Брест, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Брест
Брест
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|14
|пз
|Далер Кузяев
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|10
|нп
|Набиль Алиуи
|29
|нп
|Самуэль Грандсир
|40
|вр
|Марко Бизот
|27
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Уго Маньетти
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|26
|пз
|Матиас Лаж
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|22
|нп
|Жереми ле Дуарон
|7
|нп
|Мартин Сатриано
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Эрик Руа
История личных встреч
|01.02.2019
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 1
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 3 6 : 5
|24.08.2018
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|1 : 0
|15.05.2018
|Франция - Лига 2
|Плей-офф - 1-й раунд
|2 : 0
|09.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|1 : 0
|15.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 0
|18.02.2017
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|2 : 0
|20.09.2016
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|1 : 1
|08.04.2016
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|0 : 0
|23.11.2015
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 2
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|02.06.2023
|Франция - Лига 2
|38-й тур
|1 : 0
|26.05.2023
|Франция - Лига 2
|37-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Франция - Лига 2
|36-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 0