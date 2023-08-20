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Гавр - Брест 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Гавр
Брест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Брест, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Брест
Брест
30 Франция вр Артур Десма
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
4 Франция зщ Готье Льорис
7 Венгрия зщ Лоик Него
27 Франция зщ Кристофер Опери
14 Россия пз Далер Кузяев
5 Марокко пз Уссама Таргаллин
19 Франция пз Рассул Ндиайе
10 Франция нп Набиль Алиуи
29 Франция нп Самуэль Грандсир
40 Нидерланды вр Марко Бизот
27 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
3 Франция зщ Лилиан Брассье
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Уго Маньетти
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
26 Франция пз Матиас Лаж
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
22 Франция нп Жереми ле Дуарон
7 Уругвай нп Мартин Сатриано
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Франция Эрик Руа
История личных встреч
01.02.2019 Франция - Лига 2 23-й тур Гавр1 : 1Брест
28.08.2018 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Гавр3 : 3 6 : 5Брест
24.08.2018 Франция - Лига 2 5-й тур Брест1 : 0Гавр
15.05.2018 Франция - Лига 2 Плей-офф - 1-й раунд Гавр2 : 0Брест
09.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 25-й тур Гавр1 : 0Брест
15.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 7-й тур Брест1 : 0Гавр
18.02.2017 Франция - Лига 2 26-й тур Брест2 : 0Гавр
20.09.2016 Франция - Лига 2 8-й тур Гавр1 : 1Брест
08.04.2016 Франция - Лига 2 33-й тур Брест0 : 0Гавр
23.11.2015 Франция - Лига 2 15-й тур Гавр0 : 0Брест
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 2Гавр
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Гавр
02.06.2023 Франция - Лига 2 38-й тур Гавр1 : 0
26.05.2023 Франция - Лига 2 37-й тур 1 : 1Гавр
22.05.2023 Франция - Лига 2 36-й тур Гавр0 : 2
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Брест3 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Брест1 : 2
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 2Брест
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Брест2 : 1
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Брест1 : 0

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