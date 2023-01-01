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Реймс - Клермон 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Реймс
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Клермон, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Клермон
Клермон-Ферран
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
2 Кения зщ Джозеф Окуму
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
19 Англия зщ Джош Уилсон-Эсбранд
8 Франция пз Амир Ричардсон
21 Нидерланды пз Азор Матусива
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
14 Германия пз Реда Хадра
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
99 Франция вр Мори Дио
36 Гана зщ Алиду Сейду
4 Польша зщ Матеуш Ветеска
17 Франция зщ Анди Пельмар
2 Алжир зщ Мехди Зеффан
3 Бразилия зщ Нето Боржес
12 Франция пз Максим Гоналон
25 Франция пз Жоан Гастьен
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
95 Франция нп Грежон Кьэ
11 Габон нп Джим Аллевина
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Клермон1 : 0Реймс
14.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Реймс2 : 4Клермон
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Клермон0 : 0Реймс
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Реймс1 : 0Клермон
02.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 28-й тур Клермон2 : 1Реймс
30.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 10-й тур Реймс1 : 0Клермон
17.02.2017 Франция - Лига 2 26-й тур Клермон0 : 1Реймс
20.09.2016 Франция - Лига 2 8-й тур Реймс2 : 1Клермон
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 1Реймс
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реймс2 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Реймс1 : 3
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 3 : 0Реймс
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Реймс2 : 2
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Клермон2 : 4
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 2 : 3Клермон
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Клермон2 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 2 : 1Клермон
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Клермон2 : 1

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