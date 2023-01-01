Реймс - Клермон 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Клермон, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Клермон
Клермон-Ферран
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|19
|зщ
|Джош Уилсон-Эсбранд
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|21
|пз
|Азор Матусива
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|14
|пз
|Реда Хадра
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|4
|зщ
|Матеуш Ветеска
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|3
|зщ
|Нето Боржес
|12
|пз
|Максим Гоналон
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|95
|нп
|Грежон Кьэ
|11
|нп
|Джим Аллевина
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Паскаль Гастьен
История личных встреч
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|14.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 4
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|02.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 28-й тур
|2 : 1
|30.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 10-й тур
|1 : 0
|17.02.2017
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|0 : 1
|20.09.2016
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1