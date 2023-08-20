Ланс - Ренн 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
20 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ренн, которое состоится 20 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Ренн
Ренн
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|20
|пз
|Анжело Фюльжини
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|30
|вр
|Стив Манданда
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|8
|пз
|Батист Сантамария
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
|33
|пз
|Дезире Дуэ
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|19
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Франк Эз
|Бруно Женезио
История личных встреч
|01.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|08.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|28.02.2015
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|04.10.2014
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|26.02.2011
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|17.10.2010
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 5
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|4 : 0