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Ланс - Ренн 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
20 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ланс
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ренн, которое состоится 20 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Ренн
Ренн
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
26 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
20 Франция пз Анжело Фюльжини
7 Франция нп Флорьян Сотока
30 Франция вр Стив Манданда
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
23 Франция зщ Варме Омари
5 Бельгия зщ Артур Теате
3 Франция зщ Адриен Трюффер
14 Франция пз Бенжамен Буриго
8 Франция пз Батист Сантамария
28 Франция пз Энцо Ле Фе
33 Франция пз Дезире Дуэ
9 Франция нп Арно Калимуэндо
19 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
01.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн0 : 1Ланс
27.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Ланс2 : 1Ренн
08.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Ланс1 : 0Ренн
08.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Ренн1 : 1Ланс
06.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Ланс0 : 0Ренн
05.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн0 : 2Ланс
28.02.2015 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Ренн
04.10.2014 Франция - Лига 1 9-й тур Ренн2 : 0Ланс
26.02.2011 Франция - Лига 1 25-й тур Ренн2 : 0Ланс
17.10.2010 Франция - Лига 1 9-й тур Ланс0 : 0Ренн
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 3 : 2Ланс
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 1Ланс
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 3Ланс
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ланс3 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 3Ланс
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ренн5 : 1
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 1 : 2Ренн
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн2 : 0
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 5Ренн
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ренн4 : 0

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