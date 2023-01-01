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Монако - Страсбург 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
20 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Монако
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Страсбург, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Страсбург
Страсбург
16 Швейцария вр Филипп Кён
34 Франция зщ Крислен Матсима
3 Чили зщ Гильермо Марипан
2 Бразилия зщ Вандерсон
12 Бразилия зщ Каю Энрике
88 Франция пз Сунгуту Магасса
4 Мали пз Мохамед Камара
19 Франция пз Юссуф Фофана
17 Россия пз Александр Головин
18 Япония нп Такуми Минамино
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
1 Бельгия вр Матц Селс
29 Франция зщ Исмаэль Дукуре
22 Франция зщ Жерзино Ньямси
2 Франция зщ Фредерик Жильбер
24 Кот-д'Ивуар пз Abakar Sylla
17 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
14 Босния и Герцеговина пз Саньин Прцич
7 Франция пз Жесси Деменге
77 Украина пз Эдуард Соболь
12 ЮАР нп Лебо Мотиба
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Патрик Виейра
История личных встреч
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Монако4 : 3Страсбург
06.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Страсбург1 : 2Монако
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург1 : 0Монако
28.11.2021 Франция - Лига 1 15-й тур Монако1 : 1Страсбург
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Страсбург1 : 0Монако
27.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Монако3 : 2Страсбург
25.01.2020 Франция - Лига 1 21-й тур Монако1 : 3Страсбург
01.09.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Страсбург2 : 2Монако
19.01.2019 Франция - Лига 1 21-й тур Монако1 : 5Страсбург
20.10.2018 Франция - Лига 1 10-й тур Страсбург2 : 1Монако
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 4Монако
07.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 2Монако
02.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 5 : 4Монако
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Монако
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Монако
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Страсбург2 : 1
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Страсбург
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур 2 : 1Страсбург
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур Страсбург1 : 1
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 1Страсбург

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