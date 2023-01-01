Монако - Страсбург 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
20 Августа 2023 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Страсбург, которое состоится 20 Августа 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Страсбург
Страсбург
|16
|вр
|Филипп Кён
|34
|зщ
|Крислен Матсима
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|2
|зщ
|Вандерсон
|12
|зщ
|Каю Энрике
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|1
|вр
|Матц Селс
|29
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|22
|зщ
|Жерзино Ньямси
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|24
|пз
|Abakar Sylla
|17
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|14
|пз
|Саньин Прцич
|7
|пз
|Жесси Деменге
|77
|пз
|Эдуард Соболь
|12
|нп
|Лебо Мотиба
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Патрик Виейра
История личных встреч
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|06.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 3
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|19.01.2019
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 5
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|07.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 5 : 4
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1