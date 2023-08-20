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Лорьян - Ницца 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Лорьян
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ницца, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ницца
Ницца
38 Швейцария вр Ивон Мвого
15 Франция зщ Жульен Лапорт
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
24 ДР Конго зщ Жедеон Калулу
25 Франция зщ Венсан Ле Гофф
18 Кот-д'Ивуар пз Бамо Мейте
19 Франция пз Лоран Абергель
17 Франция пз Жан-Виктор Макенго
14 Франция пз Ромен Февр
37 Франция пз Тео Ле Брис
11 Сенегал нп Бамба Дьенг
90 Польша вр Марцин Булка
20 Алжир зщ Юсеф Аталь
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
19.03.2023 Франция - Лига 1 28-й тур Ницца1 : 1Лорьян
30.10.2022 Франция - Лига 1 13-й тур Лорьян1 : 2Ницца
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Ницца2 : 1Лорьян
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Лорьян1 : 0Ницца
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Лорьян1 : 1Ницца
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Ницца2 : 2Лорьян
18.02.2017 Франция - Лига 1 26-й тур Лорьян0 : 1Ницца
08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Лорьян2 : 1Ницца
02.10.2016 Франция - Лига 1 8-й тур Ницца2 : 1Лорьян
23.01.2016 Франция - Лига 1 22-й тур Ницца2 : 1Лорьян
12.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 0 : 0Лорьян
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Лорьян2 : 1
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 0Лорьян
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Лорьян1 : 3
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 1 : 1Лорьян
11.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ницца1 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ницца1 : 2
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца3 : 1
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 2 : 3Ницца
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца0 : 0

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