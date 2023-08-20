Лорьян - Ницца 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
20 Августа 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ницца, которое состоится 20 Августа 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ницца
Ницца
|38
|вр
|Ивон Мвого
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|18
|пз
|Бамо Мейте
|19
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|14
|пз
|Ромен Февр
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|11
|нп
|Бамба Дьенг
|90
|вр
|Марцин Булка
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|18.02.2017
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|02.10.2016
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|23.01.2016
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 3
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0