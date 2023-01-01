СКА-Хабаровск - Черноморец 20 Августа прямая трансляция
20 Августа 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Черноморец, которое состоится 20 Августа 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
|30.09.2020
|Кубок России
|Группа 9
|1 : 3
|08.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|46-й тур
|1 : 2
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 1
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 0
|14.10.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|36-й тур
|4 : 0
|16.06.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|16-й тур
|2 : 0
|08.10.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|38-й тур
|2 : 0
|17.06.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|18-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1