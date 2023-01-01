06:53 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 20 августа
Свернуть список

СКА-Хабаровск - Черноморец 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 10:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
СКА-Хабаровск
Черноморец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Черноморец, которое состоится 20 Августа 2023 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Россия Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
30.09.2020 Кубок России Группа 9 Черноморец1 : 3СКА-Хабаровск
08.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 46-й тур Черноморец1 : 2СКА-Хабаровск
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Черноморец2 : 1СКА-Хабаровск
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Черноморец
14.10.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 36-й тур Черноморец4 : 0СКА-Хабаровск
16.06.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 16-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Черноморец
08.10.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 38-й тур Черноморец2 : 0СКА-Хабаровск
17.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 18-й тур СКА-Хабаровск2 : 2Черноморец
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
29.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Черноморец2 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1Черноморец
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Черноморец
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец0 : 0
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Черноморец1 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close