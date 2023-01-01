Родина - Алания 20 Августа прямая трансляция
20 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Алания, которое состоится 20 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|13.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|31.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|24.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1