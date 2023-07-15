Тюмень - Динамо Мх 20 Августа прямая трансляция
20 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Динамо Мх, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|4 : 0
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 1
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0