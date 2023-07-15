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Тюмень - Динамо Мх 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Тюмень
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Динамо Мх, которое состоится 20 Августа 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Тюмень
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Тюмень4 : 0
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Тюмень1 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Тюмень
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Тюмень3 : 1
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Динамо Мх
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Динамо Мх0 : 1
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Динамо Мх2 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Динамо Мх

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