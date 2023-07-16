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Ленинградец - Акрон 20 Августа прямая трансляция

20 Августа 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур
Ленинградец
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Акрон, которое состоится 20 Августа 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Ленинградец0 : 1
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 4 : 0Ленинградец
30.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Ленинградец1 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 1Ленинградец
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Ленинградец
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 0Акрон
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Акрон1 : 0
28.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Акрон5 : 1
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 4Акрон
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Акрон2 : 0

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