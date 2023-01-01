Сассуоло - Аталанта 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
20 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Аталанта, которое состоится 20 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Аталанта
Бергамо
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|17
|зщ
|Матиас Винья
|27
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Матеус Энрике
|11
|пз
|Недим Байрами
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Хуан Муссо
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|15
|пз
|Мартен де Рон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|8
|пз
|Марио Пашалич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|91
|нп
|Дуван Сапата
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|5 : 1
|21.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 1
|28.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 4
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 6
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 5 ДВ
|02.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|1 : 3
|26.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|19.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|4 : 2
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|5 : 2
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2