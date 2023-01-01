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Сассуоло - Аталанта 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
20 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Сассуоло
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Аталанта, которое состоится 20 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Аталанта
Бергамо
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
21 Италия зщ Маттиа Вити
17 Уругвай зщ Матиас Винья
27 Франция пз Максим Лопес
7 Бразилия пз Матеус Энрике
11 Албания пз Недим Байрами
92 Франция нп Грегоре Дефрель
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
1 Аргентина вр Хуан Муссо
19 Албания зщ Берат Джимсити
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
77 Италия зщ Давиде Дзаппакоста
20 Нидерланды зщ Митчел Баккер
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
8 Хорватия пз Марио Пашалич
11 Нигерия нп Адемола Лукман
91 Колумбия нп Дуван Сапата
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
04.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Сассуоло1 : 0Аталанта
15.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Аталанта2 : 1Сассуоло
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Сассуоло2 : 1Аталанта
21.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Аталанта2 : 1Сассуоло
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Сассуоло1 : 1Аталанта
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта5 : 1Сассуоло
21.06.2020 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта4 : 1Сассуоло
28.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Сассуоло1 : 4Аталанта
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта3 : 1Сассуоло
29.12.2018 Италия - Серия А 19-й тур Сассуоло2 : 6Аталанта
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд 2 : 5 ДВСассуоло
02.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Сассуоло1 : 3
26.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 2 : 2Сассуоло
19.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Сассуоло1 : 2
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 4 : 2Сассуоло
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Аталанта
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 3Аталанта
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Аталанта6 : 0
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Аталанта5 : 2
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 3 : 2Аталанта

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