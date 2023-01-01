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Рома - Салернитана 20 Августа прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
20 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
Рома
Салернитана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Салернитана, которое состоится 20 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Салернитана
Салерно
1 Португалия вр Руй Патрисиу
23 Италия зщ Джанлука Манчини
6 Англия зщ Крис Смоллинг
14 Испания зщ Диего Льоренте
43 Дания зщ Расмус Кристенсен
52 Италия пз Эдоардо Бове
4 Италия пз Бриан Кристанте
22 Франция пз Уссем Ауар
59 Польша пз Никола Залевский
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
11 Италия нп Андреа Белотти
13 Мексика вр Гильермо Очоа
66 Италия зщ Маттео Ловато
23 Словакия зщ Норберт Дьёмбер
17 Аргентина зщ Федерико Фасио
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
18 Мали пз Лассана Кулибали
78 Сенегал пз Мамаду Кулибали
20 Кипр пз Григорис Кастанос
87 Италия пз Антонио Кандрева
11 Норвегия нп Эрик Ботхейм
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Рома2 : 2Салернитана
14.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Салернитана0 : 1Рома
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Рома2 : 1Салернитана
29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Салернитана0 : 4Рома
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Рома
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рома1 : 1
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Рома2 : 1
31.05.2023 Лига Европы Финал 1 : 1 4 : 1Рома
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 2 : 1Рома
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Салернитана1 : 0
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 0Салернитана
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Салернитана3 : 2
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Рома2 : 2Салернитана
13.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Салернитана1 : 0

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