Рома - Салернитана 20 Августа прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
20 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Салернитана, которое состоится 20 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, Серия А. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Салернитана
Салерно
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|6
|зщ
|Крис Смоллинг
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|43
|зщ
|Расмус Кристенсен
|52
|пз
|Эдоардо Бове
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|22
|пз
|Уссем Ауар
|59
|пз
|Никола Залевский
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Андреа Белотти
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|66
|зщ
|Маттео Ловато
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|17
|зщ
|Федерико Фасио
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|78
|пз
|Мамаду Кулибали
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|11
|нп
|Эрик Ботхейм
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Паулу Соуза
История личных встреч
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|2 : 2
|14.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 4
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 1
|31.05.2023
|Лига Европы
|Финал
|1 : 1 4 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|1 : 0